Милан, Италия, , 21:57 — REGNUM Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта сообщил, что клуб отпустит датского полузащитника Кристиана Эриксена в зимнее трансферное окно.

«Да, я могу подтвердить, что Эриксен выставлен на трансфер. Он покинет команду в январе.

Он не вписывается в наши планы, у него возникли сложности в «Интере».

Думаю, что уход Кристиана — верное решение», — приводит слова Маротты портал Sky Sports Italia.

Эриксен присоединился к команде Конте в прошлое зимнее трансферное окно. Датский игрок не смог показать ожидаемую от него игру. В этом сезоне он провел 8 матчей и не отличился результативными действиями.