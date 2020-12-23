Мюнхен, Германия, , 20:08 — REGNUM 19-летний нападающий «Баварии» и молодежной сборной Нидерландов U21 Йозуа Зиркзее, которого портал Transfermarkt оценивает в 9 миллионов евро, в ближайшее время может стать футболистом «Кельна».

В текущем сезоне Зиркзее принял участие в четырех матчах за «Баварию» во всех турнирах. В прошлом сезоне нидерландский нападающий отметился четырьмя забитыми мячами в рамках Бундеслиги.

Зиркзее присоединился к «Баварии» летом 2017-го года, перейдя из «Фейеноорда» за 150 тысяч евро.