Лондон, , 17:54 — REGNUM Руководство «Барселоны» намерено подписать 28-летнего немецкого центрального защитника лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи для ротации состава, сообщает испанская газета Mundo Deportivo. Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мустафи принял участие в 15-ти матчах за «Арсенал» в рамках Английской Премьер-лиги, в которых отметился голевой передачей.

Летом 2016-го года Мустафи перешел из «Валенсии» в лондонскую команду за 41 миллион евро.