Зинсхайм, Германия, , 17:43 — REGNUM 22-летний фланговый нападающий «Хоффенхайма» и национальной сборной Дании Якоб Бруун Ларсен может продолжить карьеру в чемпионате Дании. На футболиста претендует «Копенгаген», сообщается на портал transfermarkt.

Зимой 2020-го года Ларсен перешел в «Хоффенхайм» из дортмундской «Боруссии» за 9 миллионов евро.

Стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Якоб Бруун Ларсен принял участие в 15-ти матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился двумя голевыми передачами.