Монреаль, Канада, , 15:54 — REGNUM В 2021 году сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) будет составлять $1 091 877. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе WADA.

Сумма взноса выросла на $75,9 тыс. В 2020 году Россия выплатила WADA $1 015 977. Причём сделала это одной из первых ещё в начале года.

Все страны выплачивают ежегодные взносы в бюджет WADA. В 2020 году наибольшую сумму внесли США (более $2,7 млн), Япония (более $1,6 млн) и Канада (более $1,3 млн).

Ранее в WADA заявили, что Россия должна продолжать выплату ежегодных взносов, несмотря на решение об отстранении российских спортсменов на два года.

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