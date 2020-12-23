Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM «Зенит» заинтересовался полузащитником загребского «Динамо» Ловро Майером. Об этом 23 декабря сообщает Sportske Novosti.

По информации издания, «Зенит» заинтересован в подписании контракта с 22-летним хорватского футболистом в зимнее трансферное окно. Клуб готов заплатить за него €10 млн.

Отмечается, что «Динамо» сразу ответило отказом на предложение «Зенита», а сам игрок не горел желанием покидать команду и подписал новый контракт с клубом до 2026 года.