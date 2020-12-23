Москва, , 15:32 — REGNUM Стадион московского «Спартака» сменит название в 2021 году. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе банка «Открытие», который является спонсором «Спартака».

Отмечается, что стадион, который носит название «Открытие-Арена», в 2021 году станет называться «Открытие банк арена».

«Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк уже в течение многих лет оказывает «Спартаку», — заявили в банке.

Напомним, стадион «Открытие-Арена» был открыт 5 сентября 2014 года.