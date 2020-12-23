Москва, , 15:00 — REGNUM Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов стал самым упоминаемым в российских СМИ спортсменом в 2020 году. Об этом 23 декабря сообщили в компании «Медиалогия».

Отмечается, что в текущем году Нурмагомедова упоминали в российских СМИ 109 522 раза.

На втором и третьем местах оказались футболисты Артём Дзюба («Зенит») и Александр Кокорин («Спартак»). У них набралось 99 145 и 82 258 упоминаний соответственно.

В топ-10 этого рейтинга также вошли Александр Овечкин (46 355), Алексей Миранчук (41 548), Алина Загитова (36 837), Фёдор Смолов (36 664), Александра Трусова (29 671), Даниил Квят (28 957) и Алёна Косторная (27 444).