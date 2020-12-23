Москва, , 14:53 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов решил напомнить о своих достижениях. Об этом 23 декабря он написал в Instagram.

«Я растерзал всех. 29−0, непобеждённый. № 1 в рейтинге — сможете повторить?» — написал Нурмагомедов.

Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе. В октябре он в третий раз защитил титул, победив американца Джастина Гэтжи. Всего на его счету 29 побед и ни одного поражения.

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