Москва, , 14:29 — REGNUM Судья матча «Ротор» — «Арсенал» Игорь Панин допустил одну ошибку. Об этом 23 декабря заявили в экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что главный арбитр ошибочно не удалил игрока «Ротора» Седрика Гогуа на 67-й минуте матча.

Это связано с тем, что Гогуа после игры в мяч допустил серьёзное нарушение правил, продолжив движение прямой ногой в область колена соперника с использованием шипов.

При этом в комиссии решили, что на 62-й минуте матча судья правильно не назначил пенальти в ворота «Ротора», на 80-й минуте правильно назначил 11-метровый в ворота «Арсенала».

Напомним, матч 19-го тура чемпионата России «Ротор» — «Арсенал» прошёл 16 декабря и завершился победой волгоградского клуба со счётом 1:0.

Читайте также: Арбитра матча «Сочи» — «Спартак» отстранят от работы