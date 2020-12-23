Москва, , 13:31 — REGNUM Выборы главы Футбольной национальной лиги (ФНЛ), второго по силе российского дивизиона, пройдут 25 февраля. Об этом 23 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что решение о проведении выборов главы ФНЛ было принято на заседании общего собрания организации.

Напомним, 7 декабря президента ФНЛ Игорь Ефремов объявил об уходе со своего поста. И. о. главы организации был назначен исполнительный директор лиги Иван Шабанов.

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