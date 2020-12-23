Барнаул, , 13:16 — REGNUM В 2021 году в Барнауле начнется строительство двух крупных спортивных комплексов, в Бийске будет построена ледовая арена. Об этом сегодня, 23 декабря, в ходе пресс-конференции, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

Говоря о планах развития спортивной инфраструктуры в регионе, губернатор отметил, что эти два спортивных комплекса в Барнауле по своему объему будут повторять спорткомплекс «Победа». В Бийске будет строиться ледовый дворец. С участием средств краевого бюджета будет достроен ледовый дворец в Барнауле (проспект Сибирский, 52).

«Там будет хороший комплекс. Мы это увидим и почувствуем, когда последовательно реализуем программу», — отметил губернатор. Виктор Томенко напомнил, что на принципах государственно-частного партнерства построен ледовый комплекс «Гимаев-Арена» в Рубцовске, объем инвестиций составил 241,2 миллиона рублей, из них 127 миллионов рублей — средства частного партнера. Объект после строительства поступил в государственную собственность края, а частный бизнес по концессионному соглашению в течение 7−8 лет будет управлять им, предоставляя «социальные часы» бюджетным учреждениям.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за всеми проектами по строительству ледовых комплексов в Барнауле стоит алтайский бизнесмен Михаил Дроздов, выкупивший в 2019 году у крайсовпрофа Дворец зрелищ и спорта имени Г. С. Титова — центральное спортивное сооружение Барнаула, со времени своего открытия (1966 год) не видевшее ремонта. Но общественности он более известен, как человек, в отношении которого возбудили уголовное дело, но так и не смогли доказать, что это он на своём автомобиле Audi Q7 около двух часов ночи 8 ноября 2009 года на ул. Э. Алексеевой, 62 в Барнауле сбил девушку — не нашлось свидетелей, а сам бизнесмен, несмотря на очевидные повреждения на автомобиле, всё отрицал.

Свой социально ориентированный проект по строительству сети ледовых дворцов и спортивных комплексов «для формирования нового поколения конкурентоспособных на мировом уровне спортсменов, популяризации здорового образа жизни и спортивного досуга среди населения» руководитель ЗАО «Редукционно-охладительные установки» Михаил Дроздов пытается реализовать с 2017 года.

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