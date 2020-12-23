Буэнос-Айрес, 23 декабря 2020, 13:06 — REGNUM В теле Диего Марадоны не обнаружено следов алкоголя или наркотических веществ. Об этом 23 декабря сообщает аргентинское информационное агентство Telam.
Эксперты-криминалисты провели токсикологические исследования крови и мочи футболиста, которые исключили наличие алкоголя и наркотиков, но обнаружили психотропные препараты.
В частности, в анализах Марадоны найдены такие вещества, как венлафаксин, кветиапин, леветирацетам и налтрексон. Отмечается, что некоторые из них являются аритмогенными,
При этом Марадона страдал хроническими сердечными заболеваниями. После его смерти было установлено, что он умер от острой сердечной недостаточности. Теперь эксперты и прокуроры должны проанализировать, подходят ли психотропные препараты, которые давали Марадоне, пациентам с сердечными проблемами.
«То, что мы узнали, так же важно, как и то, что не было выявлено этими лабораторными анализами, которые подтверждают, что Марадоне давали психотропные препараты, но никаких лекарств от его болезни сердца», — сказал один из следователей.
Напомним, Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет.
После его смерти адвокат Матиас Морла заявил о намерении добиться выяснения обстоятельств смерти Марадоны из-за подозрений в неоказании ему должной и своевременной медицинской помощи.
Прокуратура начала расследование. Подозреваемыми являются личный врач Марадоны Леопольдо Луке и его психиатр Агустина Косачов.
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