Копенгаген, 23 декабря 2020, 12:52 — REGNUM Датский фридайвер Стиг Северинсен проплыл 202 метра под водой и побил мировой рекорд. Об этом 23 декабря сообщает Ritsaus Bureau Agency.
Северинсен установил новый рекорд по подводному плаванию, проплыв у берегов Мексики. Предыдущее достижение составляло 177 метров.
Северинсен — четырёхкратный чемпион мира по фридайвингу. Он имеет несколько мировых рекордов. Так, например, в 2010 году он проплыл 72 метра подо льдом в одних плавках и очках. Кроме того, он задержал дыхание на 20 минут и 10 секунд в аквариуме с акулами.