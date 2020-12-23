Лос-Анджелес, США, , 11:46 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 116:109.

Самым результативным в матче стал игрок «Клипперс» Пол Джордж, набравший 33 очка. У «Лейкерс» наибольшую результативность показал Леброн Джеймс, на счету которого 22 очка.

Напомним, «Лейкерс» являются действующими чемпионами НБА. В финальной серии сезона 2019/20 они победили «Майами Хит».

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