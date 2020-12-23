Нью-Йорк, США, , 11:25 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 125:99.

Самым результативным в матче стал игрок «Бруклина» Кайри Ирвинг, набравший 26 очков.

У «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал Стивен Карри, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 10 передач.

«Бруклин» провёл первый матч под руководством члена Зала славы Стива Нэша, который в сентябре был назначен главным тренером команды.

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