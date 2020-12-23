Махачкала, , 11:14 — REGNUM Власти Дагестана проработают план популяризации футбола в регионе. Вопрос развития этого вида спорта в Дагестане врио главы субъекта Сергей Меликов и госсекретарь республики Хизри Абакаров накануне, 22 декабря, обсудили с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Хабиб Нурмагомедов и Сергей Меликов — фанаты футбола. На встрече они обсудили перспективы развития в Дагестане детского, юношеского и взрослого футбола», — написал Абакаров на своей странице в Instagram.

По словом госсекретаря Дагестана, в республике будет прорабатываться план популяризации футбола, развития футбольных академий. Также планируется привести в порядок стадион «Динамо» в Махачкале и оказывать поддержку профессиональным футбольным командам из Дагестана.

Абакаров отметил, что Хабиб Нурмагомедов выразил готовность активно участвовать в процессе развития футбола в республике.

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