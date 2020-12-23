Монреаль, Канада, , 11:09 — REGNUM Россия должна продолжать выплату ежегодных взносов Всемирному антидопинговому агентству (WADA) после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом 23 декабря заявили в пресс-службе WADA.

«Выплата государственных взносов никак не связана с соблюдением требований национальными антидопинговыми агентствами», — цитирует ТАСС представителя WADA.

Ежегодные взносы в бюджет WADA делают все страны мира. За 2020 год Россия внесла платёж ещё в начале года в размере $1,016 млн.

Напомним, 17 декабря CAS принял сторону WADA и лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия антидопинговому кодексу. Из-за этого решения российские спортсмены в течение двух лет отстранены от крупных международных соревнований.

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