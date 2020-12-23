Брянск, , 11:01 — REGNUM Работу 525 спортивных объектов на открытом воздухе планируется организовать в зимний период 2020 — 2021 годов в Брянской области. Муниципальные образования уже приступили к заливке ледовых площадок и обустройству лыжных трасс, сообщает пресс-служба правительства региона.

Зимой жителям Брянской области будут доступны 114 хоккейных кортов, 108 ледовых площадок и 303 лыжных трассы. Почти все хоккейные коробки имеют освещение для работы в вечернее время, на 97 кортах оборудованы места для переобувания. В 11 муниципальных образованиях уже подготовлены лыжные трассы, в остальных работы продолжатся при накоплении достаточного снежного покрова.

К заливке ледовых площадок муниципалитеты приступили с 5 декабря.