Бишкек, , 10:52 — REGNUM Исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов поздравил спортсменов сборной республики по греко-римской борьбе с успешным выступлением на Кубке мира в Белграде, сообщили 23 декабря в пресс-службе главы республики.

«Несмотря на пандемию и иные трудности, вы беспрестанно тренировались и трудились, преодолели все препятствия и достигли отличных результатов», — сказал Мамытов. Он также выразил надежду на достойный результат на Олимпийских играх в Токио.

Исполняющий обязанности президента вручил спортсменам и тренерам денежные призы, выделенные из резервного фонда президента.

Напомним, 10−20 декабря в Белграде прошел Кубок мира по вольной, греко-римской и женской борьбе. В командном зачете первое место заняла сборная России, второе — Венгрии, третье — Турции. Борцы из Киргизии заняли четвертое место.