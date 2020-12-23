Турин, Италия, , 08:35 — REGNUM «Фиорентина» одержала победу над «Ювентусом» в матче 14-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:0, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Фиорентины» голы забили нападающий Душан Влахович (3) и защитник Мартин Касерес (81). Кроме того, автогол на счету защитника «Ювентуса» Алекса Сандро.

С 18-й минуты «Ювентус» играл в меньшинстве после удаления полузащитника Хуана Куадрадо.

На сегодняшний день «Фиорентина» занимает 15-е место в чемпионате Италии, в активе команды 14 очков. «Ювентус» идёт на третьем месте с 24 очками.

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