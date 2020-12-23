Тегеран, , 08:39 — REGNUM 22 декабря министерство спорта Ирана подписало меморандум о сотрудничестве с министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на мероприятии, министр спорта Ирана Масуд Солтанифар отметил:

«Спорт — это ценная возможность сохранить и продвигать общечеловеческие ценности, такие как уважение, сотрудничество и общие цели между странами».

«Пользуясь этими ценностями, спорт объединяет различные этнические группы и нации, а также укрепляет культуру взаимодействия между ними. История свидетельствует о том, что спорт всегда преуспевал в достижении позитивных изменений в обществе», — подчеркнул он.

Иранский министр выразил удовлетворение тем, что в дополнение к совместному сотрудничеству между Ираном и Японией в культурной и политической областях обеим сторонам удалось подписать соглашение о сотрудничестве в спортивной сфере.

«Надеюсь, что подписание этого меморандума проложит путь к коренным изменениям в количественном и качественном росте отношений между спортивными федерациями двух стран», — отметил Солтанифар.