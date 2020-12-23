Тегеран, , 08:43 — REGNUM 22 декабря в Захедане (юго-восток Ирана) стартовал тренировочный лагерь женской сборной Ирана по тяжелой атлетике, заявил официальный представитель иранской провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщило иранское агентство Mehr Mews.

Мохаммад-Эшак Наруи рассказал журналистам Mehr News, что тренировочные сборы пройдут в течение ближайших двух недель.

Ранее 14 декабря официальный представитель Федерации тяжелой атлетики Ирана заявил, что иранские девушки-тяжелоатлеты примут участие в мировых соревнованиях, которые пройдут в Саудовской Аравии. Марьям Манзи сообщила, что иранская женская сборная по тяжелой атлетике примет участие в юниорском чемпионате мира IWF 2021 года (Джидда, 5−18 марта 2021 года).

Женская сборная Ирана по тяжелой атлетике будет находиться в лагерях вместе со спортсменами различных возрастных категорий. Взрослая команда примет участие в азиатских соревнованиях, которые пройдут в Ташкенте (Узбекистан) в апреле 2021 года.