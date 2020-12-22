Санкт-Петербург, , 23:40 — REGNUM Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин подвел итоги победного домашнего матча с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев по итогам серии буллитов со счетом 4:3.

«Считаю, очень хороший матч с нашей стороны.

Сыграли агрессивно, все терпеливо придерживались этой линии. Шансов стопроцентных для взятия наших ворот у противника практически не было, а у нас были хорошие моменты.

Ведя в концовке 3:1, пропустили необязательные голы. Главное — нас это не надломило: выиграли по буллитам и очень рады этой победе», — приводит слова специалиста официальный сайт СКА.