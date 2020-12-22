Милан, Италия, 22 декабря 2020, 22:54 — REGNUM «Милан» нашел усиление линии нападения в составе молодежной сборной Италии.
Согласно информации La Gazzetta dello Sport, представители «Милана» заинтересованы в услугах нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки. Сейчас 21-летний игрок выступает на правах аренды за «Джона».
«Россонери» планирует завершить трансфер зимой, учитывая, что цена на игрока растет. «Сассуоло» требует в качестве компенсации 25 миллионов евро.
В текущем сезоне форвард отличился двумя голами в десяти матчах чемпионата Италии.