Ярославль, , 22:42 — REGNUM Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка подвел итоги домашнего матча с «Северсталью» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. «Локо» обыграл соперника со счетом 2:1.

«Давно не играли, была длинная пауза, во время которой мы хорошо поработали.

Не хватало игрового тонуса в первом периоде. Во втором уже более-менее вкатились, пошли моменты. В большинстве неплохо сыграли.

Но в третьем периоде наши небрежности в передачах привели к тому, что «Северсталь"смогла сравнять счет. Но, тем не менее, ребята молодцы, сражались до конца.

Неплохо прессинговали соперника. «Северсталь» — быстрая команда, но нам часто удавалось цепляться за шайбу и создавать моменты.

Хорошо, что один из них в концовке реализовали. Важная для нас победа во всех отношениях. Мы довольны», — приводит слова специалист официальный сайт «Локомотива».