Санкт-Петербург, , 21:01 — REGNUM Петербургский футбольный клуб «Зенит» начал переговоры о трансфере нападающего бразильского «Гремиу» Пепе. Об этом прессе сообщил агент футболиста Адриано Спадото.

«У нас есть несколько сообщений о переходе Пепе, и мы должны их тщательно проанализировать. «Зенит» действительно большой клуб, лидер российского чемпионата. Было бы здорово, если бы Пепе перешел туда», — приводит слова агента портал РИА Новости.

Сообщается, что игроком также заинтересованы «Порту» и «Севилья». Ранее «Рома» была готова совершить сделку по форварду, но отказалась из-за финансовых соображений.

В этом сезоне на счету 23-летнего форварда 25 матчей за «Гремиу», в которых он набрал 20 (12+8) очков по системе «гол+пас».