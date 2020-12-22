Мадрид, , 20:47 — REGNUM 22 декабря в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» состоится матч 15-го тура испанской Примеры 2020/21 «Реал Сосьедад» — «Атлетико» (Мадрид). На матче будет работать бригада арбитров во главе с Гильермо Куадрой.

Стартовые составы команд:

«Реал Сосьедад»: Алекс, Горосабель, Монреаль, Ле Норманд, Субельдия, Мерино, Сильва, Зубименди, Португез, Жозе, Маранао.

«Атлетико»: Облак, Савич, Кансеко, Монтейро, Триппьер, Коке, Льоренте, Корреа, Карраско, Суарес, Лемар.

На данный момент «Реал Сосьедад» с 26-ю очками занимает третье место в турнирной таблице лиги. Мадридское «Атлетико» идет на первой строчке с 29-ю очками.