Ливерпуль, Великобритания, , 20:35 — REGNUM Руководство «Эвертона» намерено в ближайшее время продлить контракт с 27-летним фланговым защитником сборной Франции Люкой Динем, которого портал transfermarkt оценивает в 33 миллиона евро, сообщает испанское издательство Mundo Deportivo.

Динь перешел в «Эвертон» из каталонской «Барселоны» летом 2018-го года за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Динь принял участие в восьми матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился четырьмя голевыми передачами.