Ростов-на-Дону, , 20:03 — REGNUM «Ростов» готов отпустить своего 24-летнего полузащитника сборной Норвегии Матиаса Норманна в топ-клуб Российской Премьер-лиги, если последует предложение в 17 миллионов евро. Текущее соглашение норвежца с «Ростовом» рассчитано до середины 2024-го года.

Ранее к футболисту проявляли интерес «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Краснодар».

В текущем сезоне Норманн сыграл в 14-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.