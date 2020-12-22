Ростов-на-Дону, 22 декабря 2020, 20:03 — REGNUM «Ростов» готов отпустить своего 24-летнего полузащитника сборной Норвегии Матиаса Норманна в топ-клуб Российской Премьер-лиги, если последует предложение в 17 миллионов евро. Текущее соглашение норвежца с «Ростовом» рассчитано до середины 2024-го года.
Ранее к футболисту проявляли интерес «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Краснодар».
В текущем сезоне Норманн сыграл в 14-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.