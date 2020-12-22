Москва, , 15:47 — REGNUM Выборы в исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) состоялись 22 декабря. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Всего на три места в исполкоме претендовали семь человек. В результате больше всех голосов набрал гендиректор казанского «Рубина» Рустем Сайманов.

Второе и третье места поделили владелец «Краснодара» Сергей Галицкий и глава совета директоров московского «Динамо» Юрий Соловьёв.

Не попали в исполком владелец «Спартака» Леонид Федун, президент ЦСКА Евгений Гинер, президент «Сочи» Борис Ротенберг и глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.