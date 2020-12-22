Москва, , 15:27 — REGNUM Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец заявил, что приглашение нападающего Александра Кокорина в «Спартак» было большой ошибкой. Об этом 22 декабря сообщает «Р-Спорт».

"Приглашение Кокорина в «Спартак» носило одиозный характер, характер вызова. Это было большой, огромной ошибкой», — сказал Бышовец.

По его словам, существует мнение о том, что потенциал у Кокорина выше, чем у форвардов «Спартака» Джордана Ларссона и Эсекьеля Понсе.

«Но потенциал — это то, что реализовано. Так что это всё мне напоминает дерево, которое хорошо цветёт и не даёт плодов. К Кокорину это очень применительно», — отметил Бышовец.

Он добавил, что вся карьера Кокорина видится ему пустой на результаты и даже со знаком минус «с учётом того, что с ним происходило и происходит».

Напомним, Кокорин перешёл в «Спартак» летом 2020 года. Но с тех пор он сыграл всего восьми матчах и забил два гола с пенальти.