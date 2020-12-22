Мадрид, , 15:10 — REGNUM Бывший вратарь сборной Испании по футболу, чемпион мира Икер Касильяс стал заместителем генерального директора фонда мадридского «Реала». Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба клуба.

Фонд был основан в 1997 году на базе клуба. Он занимается организацией спортивных, культурно-образовательных, социальных мероприятий.

В качестве своих задач фонд «Реала» провозглашает сохранение исторического наследия клуба, поддержку образования и воспитания детей и молодёжи, включение в социальную жизнь наиболее уязвимых слоёв населения.

Икер Касильяс является воспитанником «Реала», за который он выступал с 1998 по 2015 год. В составе мадридского клуба он стал пятикратным чемпионом Испании, трёхкратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Испании он стал чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

В августе 2020 года Касильяс объявил о завершении карьеры.

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