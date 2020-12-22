Куритиба, Бразилия, , 13:39 — REGNUM В Бразилии массовой дракой завершился финал молодёжного чемпионата среди юношей до 17 лет. Об этом 22 декабря сообщает Curiosidades Brasil.

В финале молодёжного чемпионата Бразилии встречались клубы «Атлетико Паранаэнсе» и «Флуминенсе».

Инцидент начался с того, что футболист хозяев нарушил правила на форварде соперников. Затем между ними произошла стычка, в результате которой разгорелась массовая драка с участием игроков обеих команд.

После этого на поле стали выбегать запасные игроки, представители клубов и арбитры матча. Драку удалось остановить, после неё девять футболистов были удалены.

Финальный матч «Флуминенсе» выиграл со счётом 2:1 и стал чемпионом Бразилии.