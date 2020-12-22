Лондон, , 13:26 — REGNUM Футболистам лондонского «Арсенала» могут значительно сократить зарплаты, если клуб по итогам сезона вылетит из Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом 22 декабря сообщает Daily Mail.

Отмечается, что сокращение зарплаты в этом случае составит 25%.

В настоящее время «Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. В 14 матчах команда набрала 14 очков.

Ранее сообщалось, что в «Арсенале» произошёл конфликт между игроками из-за главного тренера Микеля Артеты.

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