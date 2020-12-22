Москва, , 12:51 — REGNUM Основным кандидатом на пост главного тренера московского «Спартака» является экс-наставник «Монако» Леонарду Жардим. Об этом 22 декабря сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники.

«Жардим очень серьёзно рассматривается руководством «Спартака», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сложность может возникнуть из-за финансовых запросов тренера, который запросил у «Спартака» зарплату около €6 млн.

Жардим возглавлял «Монако» с 2014 по 2018 год, а также в 2019 году. Под его руководством команда стала чемпионом Франции в сезоне 2016/17 и Франции и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт с клубом.

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