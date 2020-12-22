Цюрих, Швейцария, , 12:35 — REGNUM Вариант проведения чемпионата мира по хоккею в сентябре не рассматривается. Об этом 22 декабря заявил журналистам генсекретарь Международной федерации хоккея (IIHF) Хорст Лихтнер.

«Федерация установила прекрасное время для проведения чемпионата мира: конец апреля — начало мая», — сказал Лихтнер.

Он отметил, что благодаря этому IIHF занимает очень важные позиции и присутствует в международном пространстве даже в олимпийский год.

По словам Лихтнера, существующая система полностью устраивает IIHF, и в организации сейчас не рассматривают идею проводить чемпионаты мира в сентябре.

Что касается игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), то, по словам Лихтнера, они также имеют возможность выступить на мировом первенстве.

Напомним, чемпионаты мира по хоккею проводятся ежегодно в конце апреля — начале мая. Однако в это время продолжается розыгрыш Кубка Стэнли. В итоге на мировом первенстве, как правило, могут играть те хоккеисты из НХЛ, команды которых выбывают на стадии четвертьфиналов конференций.