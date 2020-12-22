Ростов-на-Дону, , 11:38 — REGNUM Женская команда будет создана в футбольном клубе «Ростов». Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба клуба.

Команда будет играть в Суперлиге — чемпионате России среди женщин. Домашние матчи будут проходить в Ростове-на-Дону на одном из городских стадионов.

Базироваться и тренироваться команда будет в Новошахтинске. Главным тренером будет назначена Наталья Карасева, которая ранее тренировала «Дончанку».

Отмечается, что на базе академии «Ростова» планируется создать женские молодёжные и юношеские команды.