Вашингтон, , 11:29 — REGNUM В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стартует новый сезон регулярного чемпионата. Об этом 22 декабря сообщается на сайте НБА.

Сезон начнётся 22 декабря матчем «Бруклин Нетс» — «Голден Стэйт Уорриорз». Всего команды сыграют по 72 игры вместо обычных 82.

Регулярный чемпионат пройдёт до 16 мая 2021 года. Первые шесть команд в обеих конференциях выйдут в плей-офф. Между командами, занявшими с седьмого по десятое места, будет разыгран мини-турнир за выход в плей-офф. Эти встречи пройдут с 18 по 21 мая.

Напомним, юбилейный 75-й регулярный чемпионат НБА должен был начаться в конце октября, но из-за пандемии коронавируса был перенесён на более поздний срок.