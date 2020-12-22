Москва, 22 декабря 2020, 11:09 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев проведет поединок с американцем Дрю Добером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом 22 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на команду американского бойца.
«Бой Махачев — Добер состоится 6 марта на турнире UFC 259», — сказал представитель команды Добера.
Отмечается, что менеджер Махачева Ризван Магомедов подтвердил договоренность, добавив, что контракты на бой пока не подписаны.
На счету Махачева 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. В активе Добера 23 победы и девять поражений, ещё один бой признан несостоявшимся.
Читайте также: Боец ММА Махачев намерен провести поединок с Дос Аньосом