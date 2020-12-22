Москва, , 11:09 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев проведет поединок с американцем Дрю Добером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом 22 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на команду американского бойца.

«Бой Махачев — Добер состоится 6 марта на турнире UFC 259», — сказал представитель команды Добера.

Отмечается, что менеджер Махачева Ризван Магомедов подтвердил договоренность, добавив, что контракты на бой пока не подписаны.

На счету Махачева 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. В активе Добера 23 победы и девять поражений, ещё один бой признан несостоявшимся.

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