Москва, , 10:17 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв признан самым прогрессирующим игроком года по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе организации.

Соперниками Рублева в номинации были Диего Шварцман (Аргентина), Уго Эмбер (Франция) и Янник Синнер (Италия).

В активе 23-летнего Рублёва семь титулов на турнирах ATP. Пять из них он завоевал в 2020 году. Трижды в карьере он доходил до четвертьфинала на турнирах серии «Большого шлема». Причём два раза — в этом сезоне.

Кроме того, тренером года признан работающий с Рублёвым испанский специалист Фернандо Висенте.