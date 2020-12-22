Москва, , 09:30 — REGNUM Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сможет продолжать допинг-тестирование спортсменов после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Врата WADA Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В целях поддержания антидопинговой системы РУСАДА будет продолжать выполнять свои антидопинговые обязанности в России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что WADA будет контролировать деятельность, чтобы гарантировать реализацию программ в соответствии с антидопинговым кодексом.

Ранее в РУСАДА заявили, что продолжают проводить тестирование и будут обсуждать все последствия решения CAS во взаимодействии с WADА.

17 декабря CAS принял сторону WADA и лишил РУСАДА статуса соответствия антидопинговому кодексу.

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