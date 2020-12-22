Москва, , 08:51 — REGNUM Четыре российские легкоатлетки дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Об этом 21 декабря сообщает Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА).

Легкая атлетика Иван Шилов © ИА REGNUM

На восемь лет за применение рекомбинантного EPO дисквалифицирована Анастасия Баздырева, специализирующаяся в беге на 800 метров. Срок отстранения отсчитывается с 29 января 2018 года.

В 2015 году имя Баздыревой упоминалось в фильме немецкого телеканала ARD. Именно с ней разговаривает информатор WADA Юлия Степанова в эпизодах, снятых на скрытую камеру.

Бегунья Марина Пантелеева отстранена за применение станозолола на четыре года — с 21 мая 2020 по 20 мая 2024 года. Её результаты с 20 июня 2015 года по 19 июня 2019 года аннулированы.

На два года дисквалифицирована Марина Поспелова, в пробе которой был найден рекомбинантный EPO. Срок её отстранения истёк 2 сентября 2020 года.

Толкательница ядра Олеся Свиридова получила повторную дисквалификацию. Во время первого отстранения с 2016 по 2020 год она в нарушение запрета на участие в соревнованиях, не раз выступала на региональных стартах в качестве судьи и секретаря. Новый срок её дисквалификации отсчитывается с 14 июля 2020 года.