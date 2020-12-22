Бернли, Великобритания, , 08:24 — REGNUM «Бёрнли» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Бёрнли» голы забили нападающие Эшли Барнс (35) и Крис Вуд (51). «Вулверхэмптон» ответил голом форварда Фабиу Силвы с пенальти (89).

На сегодняшний день «Бёрнли» занимает 16-е место в чемпионате Англии, в активе команды 13 очков после 13 матчей. «Вулверхэмптон» идёт на 11-м месте с 20 очками.

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