Лондон, , 08:20 — REGNUM «Челси» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Челси» голы забили защитник Тьяго Силва (10) и нападающий Тэмми Абрахам (78, 80), оформивший дубль.

На сегодняшний день «Челси» занимает пятое место в чемпионате Англии, в активе команды 25 очка после 14 матчей. «Вест Хэм» идёт на 10-м месте с 21 очком.

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