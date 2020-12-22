Нижний Новгород, , 08:19 — REGNUM Казахстанский «Барыс» оказался сильнее нижегородского «Торпедо» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает 22 декабря издание Sports.kz.

Матч прошел в Нижнем Новгороде 21 декабря. В первом тайме шайбы забросили казахстанские легионеры Мэттью Фрэттин и Даррен Диц. Однако хозяева сократили разрыв. Итогом первого тайма стал счет 2:1 в пользу гостей.

За минуту до окончания игры Михаил Варнаков сравнял счет — 2:2. Однако в овертайме «Барыс» оказался сильнее — Якуб Лилья поразил ворота «Торпедо». Итоговый счет — 3:2 в пользу гостей.

Отметим, казахстанский «Барыс» занимает 17-е место в общей турнирной таблице КХЛ, «Торпедо» — 13-е. Вместе с тем казахстанский клуб сыграл 34 игры, нижегородский — 38.