Хьюстон, США, , 23:57 — REGNUM Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден поделился свои ожиданиями на предстоящий сезон НБА. Напомним, что новый сезон начнется 23 декабря.

«Мои ожидания никогда не меняются. Индивидуальная цель — стать лучшим баскетболистом в мире. Как команда постараемся войти в тройку лучших в конференции и дать себе шанс. Это самое главное. Очевидно, что у команд, занявших одно из трех первых мест, больше шансов в плей-офф из-за преимущества домашней площадки», — приводит слова баскетболиста ESPN.