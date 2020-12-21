Подольск, Московская область, , 23:44 — REGNUM Подольский «Витязь» принял на своем льду «Йокерит» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом в счете — 2:1.

В составе победителей отличились Александр Семин и Михаил Смолин. Единственную шайбу «Йокерита» на свой счет записал Марко Анттила.

На данный момент «Йокерит» опережает «Витязь» на одну строчку в турнирной таблице Западной конференции, занимая восьмое место. Команды имеют равное количество очков — 39 — но финский клуб имеет запас в пять игр и положительную разницу забитых и пропущенных шайб.