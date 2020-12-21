Рига, , 23:20 — REGNUM Рижское «Динамо» приняло на своем льду ХК «Сочи» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена Рига» и завершилась победой гостей в овертайме — 6:5.

К 35-й минуте хозяева вели в счете с преимуществом в три шайбы (4:1), но уже к середине третьего периода «сочинцам» удалось перенять инициативу в свои руки и повести в счете. «Рижан» спас гол Лауриса Дарзиньша, забитый на 59-й минуте встречи, что перевело игру в овертайм, где за полторы минуты до конца победу гостям принес форвард Игорь Руденков.

На данный момент «Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 28 очков, что на 12 больше, чем у «Динамо». Рижская команда является худшей командой лиги по количеству набранных очков — за 36 матчей они набрали 16 очков.