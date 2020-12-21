Турин, Италия, , 23:13 — REGNUM Можно надеяться на возвращение зрителей на стадионы Италии уже в январе 2021 года, заявил в интервью Rai в понедельник, 21 декабря, глава итальянской федерации футбола Габриеле Гравина.

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По его мнению, власти могли бы разрешить заполнять небольшую долю трибун в тех регионах, где ситуация наиболее благополучная. Это бы стало важным знаком для всего итальянского спорта, добавил Гравина.

По данным на 21 декабря, в Италии умерли 69 214 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 415 (днем ранее — на 352). Выздоровели 1 281 258 человек (более 2% населения страны), за сутки этот показатель увеличился на 19 632 (днем ранее — на 12 156). Число подтвержденных носителей выросло на 10 872 (днем ранее — на 15 104). Снижение показателя связано с сокращением числа проведенных тестов. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 964 054 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены 613 582 человека — на 9178 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Особые и более жесткие ограничения введены на период праздников (21 декабря — 6 января) — в частности, жителям запрещено перемещаться между регионами.